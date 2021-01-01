Настоящие Условия пользования регулируют использование веб-сайта https://barby-models.ru/ и его поддоменов, а также услуги, предоставляемые на Сайте.
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Доступ к определённым функциям и услугам Сайта может требовать предоставления контактной информации. Вы обязуетесь предоставлять точные, полные и актуальные данные.
Вы обязуетесь использовать Сайт и его услуги только для целей, которые не нарушают права третьих лиц и не противоречат действующему законодательству.
Запрещается:
Компания оставляет за собой право в любое время изменять, приостанавливать или прекращать работу Сайта или его частей без предварительного уведомления.
Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате изменений, приостановок или прекращений работы Сайта.
Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы и правила, связанные с использованием Сайта и предоставляемых услуг.
Все услуги, предоставляемые через сайт, осуществляются на условиях предоплаты или полной оплаты, которая гарантирует бронирование услуги на выбранную дату. Оплата может производиться следующими способами:
Оплата является подтверждением согласия клиента с условиями предоставления услуги, указанными на сайте. После получения оплаты клиент получает подтверждение бронирования услуги в электронном виде.
Возврат средств возможен только в случае отмены услуги до определенного срока. Конкретные сроки зависят от типа услуги:
Согласно статье 32 Федерального закона «О защите прав потребителей» возврат средств невозможен в случае, если услуга была предоставлена полностью или частично, и клиент не предъявил претензий до оказания услуги. Также, возврат не производится в случае отказа от услуги по личным причинам клиента, если услуга была предоставлена в соответствии с заказом.
В случае, если клиент имеет право на возврат средств, он должен направить заявку на возв�рат через электронную почту или форму обратной связи на сайте. Возврат будет произведен на тот же счет или карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 рабочих дней.
Для обработки всех финансовых операций используются защищенные каналы связи. Компания строго соблюдает требования ФЗ-152 «О персональных данных» и другие законодательные акты, связанные с защитой данных клиентов. Все персональные данные клиентов и информация о платежах обрабатываются в соответствии с законодательными нормами безопасности.
Компания обязуется соблюдать все законодательные требования в отношении возврата средств и защиты прав потребителей. В случае возникновения спорных ситуаций компания готова рассмотреть претензии клиентов и вернуть средства, если действия компании не соответствуют условиям договора.
Политика конфиденциальности, касающаяся обработки персональных данных, доступна на странице Политики конфиденциальности Сайта.
Использование ваших данных осуществляется в соответствии с указанной Политикой конфиденциальности.
Вся информация, размещенная на Сайте, включая текст, изображения, логотипы и другие материалы, является интеллектуальной собственностью Компании и защищена законодательством.
Запрещается использовать, копировать или распространять любые материалы с Сайта без предварительного письменного разрешения Компании.
Компания не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования или невозможности использования Сайта, включая, но не ограничиваясь, прямыми, косвенными или случайными убытками.
Вы обязуетесь возместить Компании все убытки, понесенные в результате нарушения вами настоящих Условий.
Компания имеет право в любое время вносить изменения в настоящие Условия без предварительного уведомления.
Изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте. Рекомендуется периодически проверять Условия на предмет изменений.
В случае возникновения споров или разногласий, связанных с использованием Сайта, стороны будут стремиться решить их путем переговоров.
Если какое-либо положение настоящих Условий окажется недействительным или неисполнимым, это не повлияет на действительность остальных положений.
Настоящие Условия регулируются законодательством страны, в которой зарегистрирована Компания.
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