Условия использования

Общие положения

Настоящие Условия пользования регулируют использование веб-сайта https://barby-models.ru/ и его поддоменов, а также услуги, предоставляемые на Сайте.

Сайт принадлежит и управляется организацией ООО «ДА Моделс».

Использование Сайта и предоставляемых через него услуг подразумевает ваше согласие с настоящими Условиями. Если вы не согласны с какими-либо из условий, пожалуйста, не используйте Сайт.

Использование Сайта и услуг

Доступ к определённым функциям и услугам Сайта может требовать предоставления контактной информации. Вы обязуетесь предоставлять точные, полные и актуальные данные.

Вы обязуетесь использовать Сайт и его услуги только для целей, которые не нарушают права третьих лиц и не противоречат действующему законодательству.

Запрещается:

Использовать Сайт для размещения или передачи неправомерного, недопустимого, оскорбительного или незаконного контента.

Нарушать безопасность Сайта или пытаться получить несанкционированный доступ к его системам.

Права и обязанности сторон

Компания оставляет за собой право в любое время изменять, приостанавливать или прекращать работу Сайта или его частей без предварительного уведомления.

Компания не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате изменений, приостановок или прекращений работы Сайта.

Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы и правила, связанные с использованием Сайта и предоставляемых услуг.

Оплата и возвраты

Оплата услуг

Все услуги, предоставляемые через сайт, осуществляются на условиях предоплаты или полной оплаты, которая гарантирует бронирование услуги на выбранную дату. Оплата может производиться следующими способами:

Банковскими картами (Visa, MasterCard и другие);

Электронными кошельками (Яндекс.Деньги, WebMoney и другие);

Другими доступными методами, согласованными с компанией при оформлении услуги.

Оплата является подтверждением согласия клиента с условиями предоставления услуги, указанными на сайте. После получения оплаты клиент получает подтверждение бронирования услуги в электронном виде.

Возврат средств

Возврат средств возможен только в случае отмены услуги до определенного срока. Конкретные сроки зависят от типа услуги:

Возврат средств возможен только в случае отмены не позднее чем за 24 часа до оказания услуги.

Если клиент отменяет заказ менее чем за 24 часа до начала оказания услуги, возврат средств не осуществляется.

В случае, если услуга не была оказана полностью или частично по вине компании, клиент имеет право на полный возврат средств.

Исключения из возврата средств

Согласно статье 32 Федерального закона «О защите прав потребителей» возврат средств невозможен в случае, если услуга была предоставлена полностью или частично, и клиент не предъявил претензий до оказания услуги. Также, возврат не производится в случае отказа от услуги по личным причинам клиента, если услуга была предоставлена в соответствии с заказом.

Процесс возврата

В случае, если клиент имеет право на возврат средств, он должен направить заявку на возв�рат через электронную почту или форму обратной связи на сайте. Возврат будет произведен на тот же счет или карту, с которой была произведена оплата, в течение 10 рабочих дней.

Безопасность платежей

Для обработки всех финансовых операций используются защищенные каналы связи. Компания строго соблюдает требования ФЗ-152 «О персональных данных» и другие законодательные акты, связанные с защитой данных клиентов. Все персональные данные клиентов и информация о платежах обрабатываются в соответствии с законодательными нормами безопасности.

Обязанности компании

Компания обязуется соблюдать все законодательные требования в отношении возврата средств и защиты прав потребителей. В случае возникновения спорных ситуаций компания готова рассмотреть претензии клиентов и вернуть средства, если действия компании не соответствуют условиям договора.

Конфиденциальность

Политика конфиденциальности, касающаяся обработки персональных данных, доступна на странице Политики конфиденциальности Сайта.

Использование ваших данных осуществляется в соответствии с указанной Политикой конфиденциальности.

Интеллектуальная собственность

Вся информация, размещенная на Сайте, включая текст, изображения, логотипы и другие материалы, является интеллектуальной собственностью Компании и защищена законодательством.

Запрещается использовать, копировать или распространять любые материалы с Сайта без предварительного письменного разрешения Компании.

Ответственность

Компания не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования или невозможности использования Сайта, включая, но не ограничиваясь, прямыми, косвенными или случайными убытками.

Вы обязуетесь возместить Компании все убытки, понесенные в результате нарушения вами настоящих Условий.

Изменения в условиях

Компания имеет право в любое время вносить изменения в настоящие Условия без предварительного уведомления.

Изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте. Рекомендуется периодически проверять Условия на предмет изменений.

Заключительные положения

В случае возникновения споров или разногласий, связанных с использованием Сайта, стороны будут стремиться решить их путем переговоров.

Если какое-либо положение настоящих Условий окажется недействительным или неисполнимым, это не повлияет на действительность остальных положений.

Настоящие Условия регулируются законодательством страны, в которой зарегистрирована Компания.

Контактные данные для связи: barbymodels.ru@yandex.ru.